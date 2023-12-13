Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Macaristan temsilcisini deplasmanda yendi
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi deplasmanda 3-1 yendi. İlk seti kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, diğer üç seti kazanarak mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Rövanş mücadelesi ise 19 Aralık'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi deplasmanda 3-1 yendi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta diğer üç seti 25-19, 25-14 ve 25-20 kazanarak mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.
İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 19 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.