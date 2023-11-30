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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı CEV Challenge Kupası'nda Son 16 Turuna Yükseldi

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Yunanistan'ın Kifisias takımını 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Rakip ise Macaristan'ın Pénzügyor SE takımı oldu.

CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Yunanistan'ın Kifisias takımını 25-17, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Deplasmanda oynanan ilk maçı 3-0 kazanarak tur için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, rövanş karşılaşmasında ilk 2 seti kazanarak CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-20'lik set sonuçları ile 3-0 kazandı.

Müsabakada 13 sayıyla en skorer oyuncu Jan Hadrava olurken Nikola Mijailovic 12, Miran Kujundzic 11, Ahmet Tümer ise 6 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Galatasaray'ın CEV Challenge Kupası Son 16 Turu'ndaki rakibi Macaristan'ın Pénzügyor SE takımı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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