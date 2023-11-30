Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı 8'li finale yükseldi
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibini 3-0 yenerek 8'li finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Philippe Enkerli (İsviçre)
Galatasaray HDI Sigorta : Mijailovic, Ahmet Tümer, Muzaffer Yönet, Kujundzic, Çağatay Durmaz, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Aykut Acar, Ozan Ataseven)
AOP Kifisias: Hernandez, Bojic, Alves de Lima, Hasballa, Gomes Do Rego, Spiliotis (Veloudis, Kosmas, Spiriounis, Papageorgiou)
Setler: 25-17, 25-23, 25-20
Süre: 73 Dakika (22, 27, 24)
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibini 3-0 yendi.
Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 8'li final turuna yükseldi.