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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı 8'li finale yükseldi

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibini 3-0 yenerek 8'li finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Slobodan Kovacevic (Karadağ), Philippe Enkerli (İsviçre)

Galatasaray HDI Sigorta : Mijailovic, Ahmet Tümer, Muzaffer Yönet, Kujundzic, Çağatay Durmaz, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Aykut Acar, Ozan Ataseven)

AOP Kifisias: Hernandez, Bojic, Alves de Lima, Hasballa, Gomes Do Rego, Spiliotis (Veloudis, Kosmas, Spiriounis, Papageorgiou)

Setler: 25-17, 25-23, 25-20

Süre: 73 Dakika (22, 27, 24)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibini 3-0 yendi.

Deplasmandaki maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, 8'li final turuna yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

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