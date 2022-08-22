Galatasaray HDI Sigorta'da Beren Yeşilırmak'ın sözleşmesi yenilendi Spor Haberleri Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda genç pasör çaprazı Beren Yeşilırmak ile yeni sözleşme imzalandı. Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda genç pasör çaprazı Beren Yeşilırmak ile yeni sözleşme imzalandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Oyuncumuza sarı kırmızılı forma altında nice başarılar dileriz." denildi. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

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