Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda Fino Kaposvar'ı 3-2 Yendi

SALON: Kaposvar Arena

HAKEMLER: Atanas Varbanov, Szymon Pindral

FINO KAPOSVAR: Feliciano Jorge (L), Ivan, Hubicska, Boldizsar, Magyar, Kalmar, Bögöly, Novoselov, Yang, Baroti

GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Aykut Acar, Patry, Arslan Ekşi, Muzaffer Yönet, Almeida Cardoso, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül (L), Onur Günaydı

SETLER: 25-21, 25-22, 14-25, 18-25, 8-15

SÜRE: 110 dakika (25', 26', 19', 24', 16')

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Fino Kaposvar takımını 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-22, 14-25, 18-25 ve 8-15 sonuçlandı. Bu eşleşmenin rövanşı ise 21 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.