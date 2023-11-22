Galatasaray HDI Sigorta, AOP Kifisias'ı 3-0 yendi
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Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım, ikinci maç öncesinde avantajı elde etti.
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını deplasmanda 3-0 yendi.
Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 22-25, 15-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, ikinci maç öncesinde avantajı elde etti.
Müsabakanın rövanşı 30 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de İstanbul'da yapılacak.
Kaynak: AA / Spor