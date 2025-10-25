Galatasaray HDI Sigorta, Altekma'yı 3-1 Yenerek Sezona Başladı
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçta setler 17-25, 25-19, 25-21 ve 28-26 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Dicle Özdaş
Galatasaray HDI Sigorta : Jaeschke, Samet Güneş, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Onur Günaydı, Can Koç)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Dünya Kandemir)
Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 28-26
Süre: 142 dakika (31, 32, 39, 40)
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Altekma'yı 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor