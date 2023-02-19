Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray verilen arada hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray verilen arada hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da Antalya'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL