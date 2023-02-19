Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, ısınma sonrası üç gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Dar alan ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Hazırlıklarına yarın başlayacağı Antalya kampında devam edecek Galatasaray, akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla çalışmalarını sürdürecek. Kaynak: AA / Spor Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Spor Haberler

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