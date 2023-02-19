Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, ısınma sonrası üç gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

Dar alan ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklarına yarın başlayacağı Antalya kampında devam edecek Galatasaray, akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title