Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray lig hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray lig hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İdmanın dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Spor