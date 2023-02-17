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Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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