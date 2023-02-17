Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor