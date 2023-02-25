Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalya'da kamp yapılan hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Okan Buruk Antalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title