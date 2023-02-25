Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antalya'da kamp yapılan hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Okan Buruk Antalya Spor Haberler

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