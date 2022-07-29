Galatasaray, hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını bu akşam Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu öncesi hazırlıklarını bu akşam Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda oyunla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman şut çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Avusturya Spor Haberler

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