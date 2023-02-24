Galatasaray hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Antalya kampındaki hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalya'da kamp yaptıkları hotelin sahasında Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda pas oyununun ardından çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor