Gün içinde Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray, akşam saatlerinde Pendikspor ile karşılaştı. Rotasyona giden Sarı-Kırmızılılar, Pendikspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Peki, Galatasaray hazırlık maçları ne zaman?

Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, bir gün içinde TFF 1. Lig ekipleri Gençlerbirliği ve Pendikspor'la maç yaptı. Düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Aslan, zirve yarışındaki Pendikspor'u ise 3-1'lik skorla mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçları ne zaman? İşte, detaylar…

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?