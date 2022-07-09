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Galatasaray, hazırlık maçında mağlup oldu

Demirören Haber Ajansı - Serhan Türk - Spor
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Galatasaray, hazırlık maçında mağlup oldu

STAT: Merkur ArenaHAKEMLER: Rene Eisner, Robert Steinacher, Gerald Bauernfeind (Avusturya)STURM GRAZ: Siebenhandl, Gazibegovic (Dk. 87 Nelson), Affengruber, Wüthrich, Schnegg, Hierlander, Stankovic, Horvat (Dk. 80 Schendl), Prass, Jantscher (Dk.

STAT: Merkur Arena

HAKEMLER: Rene Eisner, Robert Steinacher, Gerald Bauernfeind ( Avusturya )

STURM GRAZ: Siebenhandl, Gazibegovic (Dk. 87 Nelson), Affengruber, Wüthrich, Schnegg, Hierlander, Stankovic, Horvat (Dk. 80 Schendl), Prass, Jantscher (Dk. 87Fuseini), Hojlund

GALATASARAY: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 70 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aanholt (Dk. 70 Hamza Yiğit Akman), Taylan Antalyalı (Dk. 70 Diagne), Aytaç Kara (Dk. 87 Efe Akman), Morutan (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 78 Eren Aydın), Emre Kılınç (Dk. 78 Gomis), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Beknaz Almazbekov)

GOLLER: Dk. 7 Oğulcan Çağlayan ( Galatasaray ), Dk. 54 ve 57 Hojlund (Sturm Graz)

SARI KART: Dk. 89 Schnegg (Sturm Graz)

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kamptaki ilk hazırlık maçında Sturm Graz ekibine 2-1 mağlup oldu.

7'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleci Siebenhandl ile karşı karşıya kalarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

54'üncü dakikada Sturm Graz eşitliği yakaladı. Gazibegovic'in sağdan ortasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Hojlund'un sert vuruşunda meşin yuvarlak fileler gitti: 1-1.

57'ncu dakikada Sturm Graz farkı 1'e çıkardı. Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasında uzaklaştıramak istediği topu sağ çaprazda önünde bulan Hierlander, meşin yuvarlağı Horvat'a aktardı. Horvat da topu penaltı noktası üzerindeki Hojlund'a verdi. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Mücadele Sturm Graz'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


- Grazavusturya
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Abdülkerim Bardakcı Galatasaray Avusturya Nelson Spor Haberler

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