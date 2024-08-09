Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek başlayan Galatasaray'da sezonun ilk üçlüsü Michy Batshuayi'den geldi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e 2-1'lik Hatayspor galibiyetiyle başladı. Mücadelenin 90. dakikasında sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü atan Michy Batshuayi de maç sonu geleneksel hale gelen üçlüyü çektirdi. Sarı-kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın ardından taraftarıyla beraber galibiyeti kutladı. Belçikalı oyuncunun üçlüsüyle beraber stadyumda ışık şovu da yapıldı. Ardından golcü oyuncu, UltrAslan bayrağı da sallayarak galibiyeti kutladı. - İSTANBUL