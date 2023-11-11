Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Atakaş Hatayspor maçında Bayern Münih maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Angelino ve Kaan Ayhan yerine Kazımcan Karataş ve Oliveira'ya şans verildi.

Galatasaray, Hatayspor maçında kadroda değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Münih maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ligde topladığı 31 puanla haftaya lider giren Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 yenilen ilk 11'indeki Angelino ve Kaan Ayhan, yedeğe çekildi.

Okan Buruk, Hatayspor karşısında bu oyuncular yerine Kazımcan Karataş ve Oliveira'ya şans verdi.

Galatasaray sahaya, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kaan Ayhan, Nellson, Barış Alper Yılmaz, Ndombele ve Bakambu yer aldı.

Hatayspor'da 4 eksik

Ligde oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan ve 14 puanla 9. sırada yer alan Hatayspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Boudjema ve Maksimovic ile kırmızı kart cezalısı Fernandes kadroda yer almadı.

Sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor maçında oynayamayan Dele-Bashiru ise ilk 11'deki yerini geri aldı.

Teknik direktör Volkan Demirel, Galatasaray karşısında sahaya Erce Kardeşler, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas ve Dadashov ilk 11'ini sürdü.

Demir Sarıcalı, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Aabid Rayane, Aburjania, Görkem Sağlam, İbrahim Demir, Strandberg ve Hodzic yedek kulübesinde kaldı.

Akdeniz ekibinde Burak Bekaroğlu, Dadashov, Lamkel Ze sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray Atatürk'ü ve depremi unutmadı

Sarı-kırmızılı oyuncular, ısınmaya "Hatay hepimizin şahsi meselesidir. 6 Şubat'ı unutmayacağız" yazılı pankart ve tişörtle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde de Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut ile futbolcu Christian Atsu'nun "Kalbimizdesin" yazısıyla anıldığı tişörtler yer aldı.

Futbolculara sahaya çıkarken taşıdıkları "Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz" yazılı pankartla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Tişört ve pankartlar, Mersin Stadı'ndaki tribünlerin tamamına yakınını dolduran taraftarlardan alkış aldı.

Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi.