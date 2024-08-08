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Galatasaray, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Hatayspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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