Galatasaray, Hatayspor maçı için antrenman yaptı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. İdmanın ilk 20 dakikalık bölümü basına açık gerçekleşti.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL