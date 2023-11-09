Süper Lig'in 12'nci haftasında Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

Galatasaray, Hatayspor maçı için Adana'ya geldi

Galatasaray kafilesi, Adana'da

Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) - Süper Lig'in 12'nci haftasında Mersin'de Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Adana'ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.

Şampiyonlar Ligi'nde dün Almanya'da Bayern Münih'e 2-1 yenilen Galatasaray, cumartesi günü Mersin'de oynayacağı Hatayspor maçı için Adana'ya geldi. Sarı-kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti. (DHA)