Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, 6 Ağustos Salı günü saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL