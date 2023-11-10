Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Hatayspor ile ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray liderlik koltuğunda bulunurken, Hatayspor ise 9. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Hatayspor ile Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda oynayacağı Hatayspor ile ligde 7. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 1 beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, 31 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Bordo-beyazlılar ise 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor.

7. randevu

Galatasaray ile Hatayspor, bugüne kadar 1'i hükmen olmak üzere Süper Lig'de 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen 4 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 4-0 galip ayrılırken, ikinci yarıdaki maç deprem felaketi nedeniyle Hatay'ın ligden çekilmesinden dolayı oynanmadı ve sarı-kırmızılılar 3-0 hükmen galip sayıldı.

Süper Lig'de son 10 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 10 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

Deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 6 müsabakaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı ve 16 puanla dış sahada en çok puan toplayan takım olarak bulunuyor. Aslan son olarak Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 11 müsabakada kalesinde 6 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu 11 mücadelenin 6'sında da kalesini gole kapadı.

Fernando Muslera sınırda

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Hatay karşısında sarı kart görmesi durumunda Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. - İSTANBUL