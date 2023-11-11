Galatasaray, Hatayspor'a 2-1 yenilerek liderlikten düştü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen lider Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.

Ligde ilk 11 maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, 12. haftada Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadı'nda yapılan maçın 14. dakikasında Rigoberto Rivas'ın kaydettiği golle 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, 28. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın ilk 45 dakikası bu skorla kapandı.

Mücadelenin 55. dakikasında Didier Lamkel Ze'nin golüyle bir kez daha öne geçen Hatay temsilcisi, maç sonuna kadar kalesini iyi savundu. Oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına rağmen eşitliği sağlayamayan Galatasaray, sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon ilk haftada deplasmanda Mondihome Kayserispor ile berabere kalan, sonrasında üst üste 10 maçı kazanan Galatasaray, ilk kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, milli maç arasına 31 puanla girerken, 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Hatayspor ise 4. galibiyetini alarak 17 puana yükseldi.

17 maçlık seri sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Son olarak Hatayspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın geçen sezondan beri süren 17 maçlık serisi de sonlanmış oldu.

Galatasaray ilk kez ilk yarıda gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında gol yedi.

Atakaş Hatayspor mücadelesine kadar çıktığı 11 mücadelenin tamamının ilk yarılarında kalesini gole kapatan Galatasaray, bu karşılaşmada bu geleneğini sürdüremedi.

Son 3 gol Zaha'dan

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha attı.

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 gole ulaştı.

Icardi 4 maçtır suskun

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 3 resmi maçı boş geçti.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

Hatay'da galibiyetle tanışamadı

Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmek hakkı kazanan Hatay temsilcisine karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmanda maç kazanamadı.

2020-2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 yenildi.