CEV Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 3 Halkbank: 1

CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Halkbank'ı 3-1'lik skorla yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Maçın detayları ve oyuncu performansları haberimizde.

CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Ivaylo Ivanov, Yavuz Akdemir

Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Marek otola, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Aleksander Sliwka

Setler: 25-16, 27-25, 22-25, 25-20

Süre: 127 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
