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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü, görüşmelere başladığını duyurduğu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Brentford'a 500 bin avro ödeneceği belirtildi. Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanarak oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeneceği, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağı kaydedildi.

Galatasaray Kulübü, görüşmelere başladığını duyurduğu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Brentford'a 500 bin avro ödeneceği belirtildi.

Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanarak oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeneceği, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Türkiye İstatistik Kurumu Halil İbrahim Dervişoğlu Galatasaray Spor Haberler

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