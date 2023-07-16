Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı
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Galatasaray Kulübü, görüşmelere başladığını duyurduğu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Brentford'a 500 bin avro ödeneceği belirtildi. Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanarak oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeneceği, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağı kaydedildi.
Galatasaray Kulübü, görüşmelere başladığını duyurduğu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Brentford'a 500 bin avro ödeneceği belirtildi.
Milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı vurgulanarak oyuncuya gelecek sezon 20 milyon lira ödeneceği, sonraki sezonlarda TÜİK'in açıklayacağı TEFE-TÜFE oranında artış yapılacağı kaydedildi.