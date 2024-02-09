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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

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Galatasaray, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandığını duyurdu. Halil, bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 20 resmi maçta görev aldı ve 4 gol ile 1 asist yaparak performansını gösterdi.

Galatasaray, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandığını duyurdu.

Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde kadro yapılanmasına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde transfer edilen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiraladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 20 resmi maçta görev alan Halil, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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