Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı
Galatasaray, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandığını duyurdu. Halil, bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 20 resmi maçta görev aldı ve 4 gol ile 1 asist yaparak performansını gösterdi.
Galatasaray, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandığını duyurdu.
Galatasaray, ara transfer döneminin son gününde kadro yapılanmasına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde transfer edilen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiraladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bu sezon 6'sı ilk 11 olmak üzere 20 resmi maçta görev alan Halil, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL