Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Çaykur Rizespor'a Kiraladı

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Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu 1 sezonluğuna Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladığını duyurdu. Geçen sezon Gaziantep FK'de 33 maçta 3 gol atan Dervişoğlu, yeni sezon için Rizespor'da forma giyecek.

Galatasaray, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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