Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Çaykur Rizespor'a Kiraladı
Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu 1 sezonluğuna Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladığını duyurdu. Geçen sezon Gaziantep FK'de 33 maçta 3 gol atan Dervişoğlu, yeni sezon için Rizespor'da forma giyecek.
Galatasaray, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.