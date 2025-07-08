Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Çaykur Rizespor'a Kiraladı

GALATASARAY, geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Halil Dervişoğlu'nu Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.