Galatasaray, Hakim Ziyech transferinde sona geliyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İngiltere'nin Chelsea takımından Faslı yıldız Hakim Ziyech'in transferinin bitmek üzere olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Galatasaray Adası'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Timur, organizasyon öncesinde basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Takımın yemekte bir araya gelmesinin adaptasyonu artıracağını aktaran Timur, "Sezonumuz yeni başladı. Bu sezon bizim için çok farklı olacak. Ailemize yeni katılan oyuncular var. Bizim için bu sezon, dayanışma ve konsantrasyon senesi." dedi.

Hakim Ziyech'in detaylı sağlık kontrollerinin yapıldığını anlatan sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, "Sağlık testleri bitmek üzere. Çok detaylı bir kontrol yaptık. Transferde belli bir noktaya gelindi. Şu ana kadar sağlık konusunda bir sıkıntı olmadı." diye konuştu.

Erden Timur, güçlü bir kadro kurmak için opsiyonlu bir transfer listeleri olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Sürekli opsiyonları tutarak Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarından sonra olmazsa Avrupa Ligi'nde şampiyonluk istiyoruz. Bu sezon buna yaklaşacak noktaya gelmek istiyoruz. Stratejimiz, bu ikisini de sağlayacak kadro oluşturmak. Şampiyonlar Ligi'nde 3 seviye kadro var. Bizim bütçemiz 3. seviyenin de altında ama 2. seviye bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunu da bir planlama dahilinde yapıyoruz. Bu planlama çerçevesinde söz konusu bütçeyle en iyi oyunculara gitmenin tek yolu da opsiyonları çok tutarak en doğru opsiyonda karar vermek. Şu anda geçen seneki şampiyon kadromuzu Rashica hariç koruduk. Üstüne de sol bekte hocamızın listesinin başında olan Angelino'yu, sağ kanada Tete'yi aldık. Şu ana kadar Icardi haricinde çok az bonservis vererek oyuncu aldık. Bütçelerimiz, harcama limitleri ancak buna müsaade ediyor."

"Guendouzi gündemde değil"

Erden Timur, Olimpik Marsilya forması giyen orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Taraftarın transfer duyma isteğine basının çok sayıda isim yazarak karşılık verdiğini anlatan Timur, "Herkesin bir transfer okuma ve duyma isteği var. 10 transfer yapacaksak 120 günde 360 oyuncu duyuruyorsunuz. Aslında 50 oyuncu ile görüşülüyor. Bu kulüplere ve Türk futboluna zarar veriyor. Yazılan isimlerin yüzde 80'i doğru değil. Guendouzi de onlardan birisi." şeklinde görüş belirtti.

Timur, İspanyol yıldız stoper Sergio Ramos ile ilgili soru üzerine, "Sergio Ramos tüm takımların listesinde vardır. Ancak rakamlar çok yüksek. Gelmek istediğimiz seviyenin yaklaşık 5'te 1'i bütçeye sahibiz. Icardi, Angelino, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Halil Dervişoğlu'nu aldık. Bu oyunculara bonservis ve imza parası olarak toplamda 18 milyon avro ödedik. Bu inanılmaz düşük bir rakam. Gündemdeki isimleri açıklayamam ya da doğrulayamam ama stoperdeki takviye de çok değerli olacak. Takımı çok kuvvetlendirecek bir oyuncu olacak." görüşlerini aktardı.

Timur, takımdan ayrılan futbolcuların da olacağını dile getirdi.

"Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi"

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun İngiltere'nin Aston Villa takımına gideceğini kaydetti.

Zaniolo'yu alırken kar etmeyi planladıklarını vurgulayan Timur, şöyle devam etti:

"Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Artık son aşamasında. Amacımız opsiyon ve zorunluluklara bağlı olarak 35 milyonluk serbest kalma bedelinden yukarıda bir bedele getirmek. Zaniolo çok az oynadı. Çok az oynadığında çok talip olunmuyor. Zaniolo'yu alırken amacımız getiri sağlamaktı. Bugün Tete için de aynı şey geçerli. Savaştan önce 50 milyon avrolara çıkan değeri şu anda 25 milyon. Savaştan sonra hep bir yerlere kiralık gidip adaptasyon sorunu olduğu için imza parasını 3 milyon avrodan alta transferi gerçekleştirdik. Bu işi ticari olarak düşünmek gerekiyor. Başka türlü bu gelirlerle olmuyor."

Beşiktaş'ın Rashica transferini açıklama şekli

Erden Timur, Beşiktaş'ın eski oyuncuları Milot Rashica'nın transferiyle ilgili paylaştığı videodaki Galatasaray görüntülerine tepki gösterdi.

"Son derece yakışıksız bir açıklama." ifadesini kullanan Timur, "Bu memlekette ancak insanları bölmeye çalışıyorsan böyle şeyler yaparsın. Biz, sporu birleştirmek için yapıyoruz. Eksik yaptığımızda dönüp dönüp özür diliyoruz. Biz de çıkıp diğer takımlara başka şeyler mi diyelim? O gece oraya katılan insanlar olmuş. Bunlar, bölmekten başka bir şey yapmaz. Son derece ucuz politikalar ve kınanacak işler. Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Sporu insanların ucuz politikalarına alet etmesini taraflı tarafsız herkesin yanlış karşıladığını düşünüyorum. Hata yapılmış olabilir. O zaman da 'Hata olarak yapıldı.' dersiniz ve bunun yanlış olduğunu iletirsiniz ama bu sonrasında da devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Timur, "Beşiktaş ile aranızın düzeleceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Bir şey diyemem. Herkes doğru tavır göstermeli. Koca camialar ama yanlış şeyler yapılıyor. Büyük camiaları böyle şeylerin etkilememesi lazım ama doğru tavırların gösterilmesi lazım." yanıtını verdi.

"Rashica son derece iyi bir oyuncu"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili, siyah-beyazlıların transfer ettiği Rashica'nın iyi bir oyuncu olduğunu söyledi.

Rakiplerinin iyi transferlerini övdüğünü aktaran Timur, "Rashica son derece iyi bir oyuncu. Rakiplerimizin yaptığı transferlere iyi oyuncular olduğunu söylüyorum. Bu sezon gergin geçmesin istiyorum." ifadelerini kullandı.

Rashica'nın kendilerini uzun süre beklediğini ancak çıkan opsiyonlardan dolayı başka oyunculara yöneldiklerini vurgulayan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar bizim hangi tip oyuncu aradığımızı bilmeden yorum yapıyor. Bu süreçte Rashica ile görüştük. Bizi uzunca bir zaman bekledi. Neticede planlama, çıkan opsiyonlara göre değişiyor. Bu değişikliğe göre davranmanız gerekiyor. Seviye 2 oyuncularına gidebilmek için bekliyorsunuz. Sekiz numarada da 40 gündür bizi bekleyen oyuncu var ama biz ideale gitmek istiyoruz. Taraftarımız müsterih olsun. Planlamaya göre ilerliyoruz. Yönetici burada 2 tercih yapabiliyor. İlkinde güvenli tarafta kalıp, 'İdealin yüzde 90'ına değil 65'ine varalım ve insanlar bize ne güzel transferler yaptığımızı söylesin.' diyor. Biz, geçen sezon Türk futbolunun transfer seviyesini de bambaşka noktaya çektik. Bunu tercih etmek bencilce bir tavır oluyor. Daha iyisini yapabilecekken herkesin takdir edeceği güvende tarafta kalıp ideale gitme riskini almamak bir yöneticinin hakkı değil. Biz, bu pozisyona en iyisini yapmak için getirildik. Biz en iyisini yapmak için opsiyonları bir tarafta bekletiyoruz. Bir şekilde en ideale gideceğiz. Önümüzdeki hafta içinde herkes bunu görecek."

Beşiktaş'ın Rashica transferinin çalım olmadığını savunan Erden Timur, "Herkes çalım işlerine takılmış durumda. İhtiyacınız olan bir yerde birini alıyorsanız çalım atmış olmuyorsunuz. Gelen oyunculara bağlı. İnsanlar çalım olup olmadığına kimin geldiğine göre karar verir. Futbol izleyicisi gayet mantıklı. Ayrıca biz, çalım attığımızı düşündüğümüz oyuncularla ilgili tek kelime etmedik. Rakiplerimiz bu konuda naralar atıyor, farklı söylemler içine giriyor. Bizim çalım attığımızı düşündüğümüz oyuncularla ilgili belgelerim de var. Sadece bu futbolda oluyor. Aynı oyuncuya talip olunuyor. Herkesin kendi ideal kadrosuna odaklanması lazım." diye konuştu.

Kosovalı futbolcunun Beşiktaş'a gitmesine üzülmediğini belirten Timur, "Herhangi bir takıma gidecekti." dedi.

"Gelir gelmez rekabeti başka bir noktaya çektik"

Erden Timur, geçen yıl göreve geldiklerinde yaptıkları transferlerle rekabeti yükselttiklerini söyledi.

Rakip takımların kendilerinden etkilendiğini ileri süren Timur, "Birçok Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarından, 'Transfer çıtasını yükselttiniz. Şimdi bizimkiler de yapıyor.' sözünü duyuyorum. Geçen sezon biz yükselttik. İnşallah bu sezon başkaları yükseltir ve biz takip ederiz. Asıl amaç futbolu büyütmek. Gelir gelmez rekabeti başka bir noktaya çektiğimiz için çok mutluyum. Rakiplerimiz güzel kadrolar yaptı. İnşallah daha da gelişir. Vizyoner, risk alarak, büyük düşünen hamlelerle Türk futbolunu bir noktaya getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hakemlerin adil olup, tarafsız maç yöneteceğine inanmak istiyorum"

Timur, hakemlerin adil ve tarafsız maç yöneteceğine inanmak istediğini belirterek, sezonun gergin geçme ihtimalinin olduğunu dile getirdi.

Gerginliği azaltmak için kulüplerin şeffaf olması gerektiğini aktaran Timur, "Hakemlerin adil olup, tarafsız maç yöneteceğine inanmak istiyorum. Ön yargılı olmamak gerek. Gergin geçip geçmeyeceğini bilmiyorum ama geçme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Toplumun genel sorunu popülizm. Herkes kendi tarafını manipüle etmek için bu tip şeyleri kullanıyor. O zaman da yüz yüze bakmamak lazım. Böyle laflar edildikten sonra selam vermek samimiyetsiz geliyor. Bir gerginlik varsa ve arkadan 'Merhaba' denip sarılma oluyorsa demek ki bunun hepsi taraftarı kandırmak için. Gerginliği azaltmak için şeffaf olmak lazım. Herkes şampiyon olmak istiyor. Rekabet çok önemli. Ufak tefek gerginlikler olur ama büyütmemek lazım." ifadelerini kullandı.