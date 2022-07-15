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Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki sekizinci gününü tek antrenmanla geçirdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki sekizinci gününü tek antrenmanla geçirdi.

Son oynanan MOL Fehervar maçına ilk 11'de başlayan oyuncular, günü rejenerasyon çalışması ile geçirirken, diğer futbolcular antrenmana dinamik ısınma ile başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda daha sonra savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

Devam eden bölümünde pas çalışması gerçekleştirilirken, ana bölümde dar alanda çift kale oyun oynandı

Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Avusturya Spor Haberler

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