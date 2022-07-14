Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni sezon öncesinde yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında bulunan Galatasaray, günü tek antrenmanla tamamladı. Dün oynanan MOL Fehervar karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular günü rejenerasyon çalışmaları yaparken; diğer futbolcular, antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde savunma ve hücum organizasyonları üzerine çalışan sarı-kırmızılılar, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale oyun oynadı. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi. Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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