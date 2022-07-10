Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki dördüncü günü çift antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki dördüncü günü çift antrenmanla tamamladı.

Sturm Graz maçında ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılılar, günü rejenerasyon ile geçirirken, diğer oyuncular antrenmana ısınma ile başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Galatasaray, ana bölümde ise 2 grup halinde jokerli dar alan oyunu oynadı. Akşam gerçekleşen günün ikinci antrenmanında ise stabilizasyon ve mobilizasyon çalışması yapıldı.

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Avusturya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title