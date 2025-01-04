Galatasaray, Göztepe'yi Yenerek Yenilmezlik Serisini 21 Maça Çıkardı

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle bu sezonki resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1 berabere sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 47'ye çıkararak, liderliğine devam etti. Cimbom, Göztepe mücadelesiyle de bu sezonki yenilgisizliğini sürdürdü. En son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Galatasaray, bu hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilerle kupada evinde, ligde ise deplasmanda mücadele edecek. - İSTANBUL