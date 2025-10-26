Haberler

Galatasaray, Göztepe'yi Yenerek Evindeki Yenilmezliğini 31 Maça Çıkardı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek resmi müsabakalarda evindeki yenilmezlik serisini 31 maça taşıdı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 23 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle resmi müsabakalarda evindeki yenilmezliğini 31 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla resmi maçlara evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup mağlup olan Aslan, bu maçın ardından Süper Lig'de 22, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 31 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu süreçte 23 galibiyet, 8 beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
