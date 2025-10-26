Haberler

Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 Yenerek Önceki Haftalardaki Başarısını Sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, Osimhen ve Icardi'nin golleri ile takımın performansı dikkat çekti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 62 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 62 Eren Elmalı), Lemina (Dk. 81 Arda Ünyay), Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Icardi), Osimhen (Dk. 86 Ahmed Kutucu)

Göztepe: Lis, Furkan Bayır (Dk. 46 Taha Altıkardeş), Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 46 Miroshi), Dennis (Dk. 63 İsmail Köybaşı), Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 61 Olaitan), Janderson (Dk. 86 Bouajila), Juan

Goller: Dk. 6 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 19 Osimhen, Dk. 63 Sara, Dk. 66 Icardi ( Galatasaray )

Kırmızı kart: Dk. 42 Bokele (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 15 Sanchez ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

57. dakikada Osimhen'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Icardi'nin şutunu kaleci Lis kurtardı.

59. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

60. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kornere çeldi.

63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattaki Sallai'nin havalandırdığı topta ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sara, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen'e ortasını açtı. Kaleci Lis, Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Icardi, yaptığı vole vuruşuyla ağları sarstı: 3-1.

72. dakikada sağ kanatta Abdülkerim Bardakcı'dan topu kapan Juan, ceza sahasına ortaladı. Olaitan'ın penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağa bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

80. dakikada Sara'nın ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sane, içeriye doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Yunus Akgün'ün penaltı noktası üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Lis, topu kurtardı.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
