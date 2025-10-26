Haberler

Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla yenerek son 8 maçında 3 puanla ayrılma serisini sürdürdü. Cimbom, Göz-Göze karşı 8. galibiyetini elde etti.

Galatasaray, Göztepe ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakadan 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile mücadele etti. Bu maçla birlikte İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisine karşı üstünlüğünü de sürdürdü. Rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden Aslan, Göz-Göze karşı hep lig olmak üzere üst üste 8. galibiyetini kazandı.

Göztepe, Galatasaray'ı son olarak 21 Aralık 2019 tarihinde evinde 2-1'lik skorla yenmişti.

Öte yandan Galatasaray ile Göztepe, bugüne kadar Süper Lig'de 63 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 38 kez rakibini mağlup ederken, İzmir takımı ise 12 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 102 golüne, Göztepe 46 golle karşılık verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
