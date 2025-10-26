Haberler

Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla geçti. Maçta Galatasaray'ın gollerini Osimhen, Sara ve Icardi kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası içinde sırtı dönük topla buluşan Osimhen, pasını ceza yayı gerisindeki Icardi'ye aktardı. Icardi'nin yerden sağ köşeye şutunda kaleci Lis uzanarak meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

59. dakikada sol taraftan Jakobs'un ortasına kale önünde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

60. dakikada sol tarafta topla buluşan Sara, savunma arkasına sarkan Osimhen'e pasını aktardı. Osimhen'in bekletmeden dokunuşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada sağ taraftan Sallai'nin ortasında ceza sahasında Yunus, kafayla pasını ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Sara'ya aktardı. Sara'nın bekletmeden uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

66. dakikada sağ taraftan Sara'nın ortasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Lis topu çeldi ancak pozisyonun devamında Icardi'nin bekletmeden volesinde meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

72. dakikada Juan sağ tarafta Abdülkerim'den kaptığı topu altıpasın gerisindeki Olaitan'a aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

80. dakikada Sara'nın derinlemesine pasında sağ taraftan çizgiye inen Sane, topu penaltı noktasındaki Yunus'a aktardı. Yunus'un bekletmeden şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez (Kaan Ayhan dk. 62), Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 62), Mario Lemina (Arda Ünyay dk. 81), Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 46), Victor Osimhen (Ahmed Kutucu dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır (Taha Altıkardeş dk. 46), Heliton Tito, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes (Novatus Miroshi dk. 46), Anthony Dennis (İsmail Köybaşı dk. 63), Mohammed Cherni, Efkan Bekiroğlu (Ishola Olaitan dk. 61), Janderson Carvalho (Salem Bouajila dk. 86), Juan Santos

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ahmed Ildız, Ruan Teixeira, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Victor Osimhen (dk. 19), Gabriel Sara (dk. 63), Mauro Icardi (dk. 66) (Galatasaray), Efkan Bekiroğlu (dk. 6) (Göztepe)

Kırmızı kart: Malcom Bokele (dk. 42) (Göztepe)

Sarı kart: Davinson Sanchez (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.