Galatasaray, Göztepe'yi 10. Maçta da Yendi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 mağlup ederek, rakibiyle oynadığı son 10 maçı da kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile evinde oynadığı son 10 maçı da kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı evindeki kazanma serisini de 10 maça çıkardı. Göztepe son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak deplasmandan puanla ayrılmıştı. Cimbom, bu maçın ardından konuk ettiği rakibini 10 müsabakada mağlup etti. - İSTANBUL