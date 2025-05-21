Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, Göztepe Maçına Hazırlıklara Başladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, dinamik ısınma ve çeşitli pas çalışmalarıyla devam etti.

GALATASARAY, Süper Lig'in 37'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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