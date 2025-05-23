Galatasaray, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Ulaştı

Galatasaray, Göztepe Maçı İçin İzmir'e Ulaştı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Takım, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı ve şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

(İZMİR) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için Adnan Menderes Havalimanı gitti. Sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin 37. haftasında yarın saat 19.00'da oynayacağı Göztepe karşılaşması için İzmir'e ulaştı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara çiçekler takdim ederken, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde takımlarına büyük moral verdi. Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise taraftarlara üçlü çektirdi.

Okan Buruk'un kamp kadrosunda yer verdiği isimler arasında Arda Ünyay, Efe Akman, Atakan Ordu ve Jankat Yılmaz gibi genç oyuncular dikkat çekti. Ayrıca Dries Mertens, Mario Lemina, Kerem Demirbay ve Davinson Sanchez gibi tecrübeli isimler de maç kafilesinde yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Kaleciler: Jankat Yılmaz, Defans: Elias Jelert (24), Carlos Cuesta (26), Davinson Sanchez (29), Eren Elmalı (17), Kaan Ayhan (23), Metehan Baltacı (90) Orta Saha: Eyüp Aydın, Przemyslaw Frankowski (29), Kerem Demirbay (8), Berkan Kutlu (18), Efe Akman (83), Atakan Ordu (38), Mario Lemina (99) Forvet: Roland Sallai (30), Yusuf Demir, Dries Mertens (10), Álavaro Morata (77), Ahmed Kutucu (21), Arda Ünyay (91), Ginay Güveng (19) Diğer: Ismail Jakolbs, Yusuf Demir"

Kaynak: ANKA / Spor
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