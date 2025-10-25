Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik antrenmanla sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, ligin 10. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor