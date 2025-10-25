Haberler

Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
