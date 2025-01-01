Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor