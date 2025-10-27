Galatasaray, Göztepe engelini aşarak namağlup yürüyüşüne devam etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda namağlup ilerleyişini sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 17.00'de başlayan mücadelenin henüz 6'ncı dakikasında Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun ayağından bulduğu golle öne geçti: 0-1. Golün ardından toparlanan Galatasaray, 19'uncu dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarının bitimine 3 dakika kala Göztepe'de Malcom Bokele takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray, golleri peş peşe buldu. 63'üncü dakikada Gabriel Sara ile öne geçen sarı-kırmızılar, 3 dakika sonra Mauro Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Galatasaray, karşılaşmanın son bölümlerinde de yer yer etkili olsa da farkı açamadı. Sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılar puanını 28'e yükseltirken, namağlup liderliğini de sürdürdü.

OKAN BURUK'UN 100'ÜNCÜ LİG GALİBİYETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekip yönetiminde çıktığı 120'nci maçında 100'üncü galibiyetini aldı. 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başına geçen Buruk, Göztepe karşılaşmasıyla 120'nci maçına çıktı. Sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekipte 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 100'üncü galibiyetini elde etti. Buruk yönetimindeki Galatasaray, 13 beraberlik alırken sadece 7 kez sahadan yenik ayrıldı.

Okan Buruk, Galatasaray yönetiminde Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluk yaşarken, birer kez de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

LİGDE 18 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Göztepe zaferiyle birlikte Galatasaray, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 18 karşılaşmada 17 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılar, söz konusu tek beraberliğini 8'inci hafta oynanan Beşiktaş derbisinde almıştı.

EVİNDE KAYBETMEYİ UNUTTU

Göztepe galibiyetiyle birlikte Galatasaray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 31 resmi karşılaşmada da mağlup olmadı. RAMS Park'ta son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 31 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 22, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 31 resmi karşılaşmada; 23 galibiyet ve 8 beraberlik alan sarı-kırmızılar, iç sahada bileği bükülmedi.

VICTOR OSIMHEN, OKAN BURUK İLE GOL SAYISINI EŞİTLEDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında Okan Buruk ve Umut Bulut'la gol sayılarını eşitledi. Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasının 19'uncu dakikasında fileleri sarsan 26 yaşındaki Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı formayla 50'inci maçında 43'üncü golünü kaydetti. Bu golle Victor Osimhen, Galatasaray forması altında 43 gol kaydeden Okan Buruk (306 maç) ve Umut Bulut ile (173 maç) gol sayısını eşitlemiş oldu.

GABRIEL SARA BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızıların Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Göztepe karşılaşmasının 63'üncü dakikasında ceza sahası dışı sağ çaprazından meşin yuvarlağı filelere gönderen 26 yaşındaki orta saha, Galatasaray kariyerindeki 3'üncü golünü attı. Gabriel Sara, son olarak geçtiğimiz sezonun 6'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırmıştı. Aynı zamanda Sara, İngiltere Championship ekibi Norwich forması giyerken Nisan 2024'te Swansea ağlarına gönderdiği golden bu yana ceza sahası dışından ilk lig golünü kaydetmiş oldu.

VICTOR OSIMHEN SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, etkileyici performansını Göztepe karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı son maçlarda gol katkısını istikrarlı biçimde sürdüren Osimhen, 19'uncu dakikada Göztepe ağlarını sarsarak takımına galibiyet yolunda önemli bir katkı sağladı. Bu golle birlikte Osimhen, tüm kulvarlarda gol sayısını 6'ya yükseltti. 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol atarken, Süper Lig'de de 3 kez fileleri havalandırdı. Mücadele gücü ve isteğiyle sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini toplayan Osimhen, performansıyla her geçen hafta form grafiğini yukarı taşımaya devam ediyor.

MAURO ICARDI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sarı-kırmızıların kaptanı Mauro Icardi, 4 maçlık suskunluğunu Göztepe karşısında bozdu. Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Corendon Alanyaspor mücadelesinde takımına galibiyeti getiren tek golü kaydeden Mauro Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 4 maç sonra gol sevinci yaşadı. Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra sırasıyla Liverpool, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Bodo/Glimt karşılaşmalarını boş geçen 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, Göztepe mücadelesinde oyuna sonradan dahil olarak 66'ncı dakikada takımının 3'üncü golünü kaydetti. Bu sezon toplam gol sayısını 6'ya çıkaran Mauro Icardi, ligde en çok gol atan 3 oyuncudan biri konumunda yer alıyor.

LUCAS TORREIRA FORMA GİYMEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 29 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Göztepe karşılaşmasında forma giymedi. Babasının rahatsızlığından dolayı özel izinle ülkesine giden Torreira, Göztepe mücadelesinde sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'deki tek değişikliği oldu. Öte yandan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk kez bir maçta forma giymedi.

DAVINSON SANCHEZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, Göztepe karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Mücadelenin 16'ncı dakikasında Sanchez, Göztepe'nin kontra atağında Janderson'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. 29 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sarı kartla Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezası sebebiyle forma giyemeyecek.