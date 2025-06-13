Galatasaray, Göksenin Köksal ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray Kulübü, basketbolcu Göksenin Köksal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden Göksenin Köksal'ın Galatasaray altyapısında yetiştiğine yer verilen veda mesajında, "Son 8 sezonunda da kaptan olarak giydiği şanlı Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı. Büyük bir aidiyet ve mücadele bilinciyle terlettiği sarı kırmızılı forması ile camiamızda unutulmaz hatıralar bırakarak ismini Galatasaray tarihine işledi." denildi.

Tecrübeli oyuncuya teşekkür edilen mesajda "Altyapıdan, A takım kaptanlığına uzanan bu hikayede vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu mücadele ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıkları için Galatasaray Spor Kulübü olarak Göksenin Köksal'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun." ifadeleri kullanıldı.