Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını ara vermeden başladı.

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman birebir savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 24 Ocak Salı günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Giresunspor Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title