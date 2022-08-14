Hakan Keleş: "İstediğimiz 3 puanı aldık" Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray deplasmanında kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün kazanmak istiyorduk. Nasıl kazanmamız gerekiyorsa öyle oynadığımızı düşünüyorum.

Hakan Keleş : "İstediğimiz 3 puanı aldık"

İSTANBUL - Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray deplasmanında kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün kazanmak istiyorduk. Nasıl kazanmamız gerekiyorsa öyle oynadığımızı düşünüyorum. İstediğimiz 3 puanı aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Çok mutluyuz. Geçen hafta kendi sahamızda iyi oynayıp, kaybetmiştik. Bugün kazanmak istiyorduk. Nasıl kazanmamız gerekiyorsa öyle oynadığımızı düşünüyorum. İlk 10 dakikada baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Şans da yanımızdaydı. Galatasaray pozisyonları değerlendiremedi. Ondan sonra oyuncularımız biraz daha rahatladılar. Girdiğimiz pozisyonlar var. Daha önce de golü atabilirdik. Bugün savunma kısmını iyi yaptık diye düşünüyorum. Oyuncularım bu maçta mücadele kısmını biraz daha ön plana çıkardılar. Yeni bir takımız. Mütevazı bütçelerle dev bütçelere karşı yarışmak istiyoruz. Galatasaray'a geçmiş olsun. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Buradan 3 puanla çıkmak çok zor. Bugün oyunun savunma kısmını iyi yaptık. İstediğimiz 3 puanı aldık. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Ona hazırlanacağız" diye konuştu.

Keleş ayrıca Galatasaray'dan Ömer Bayram ile ilgilendikleri de açıkladı.