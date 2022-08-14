Giresun spor haberi: Galatasaray-Bitexen Giresunspor maçının ardından - Okan Buruk(2) Giresun haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray-Bitexen Giresunspor maçının ardından, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray-Bitexen Giresunspor maçının ardından, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. (2) Spor AA / Tayyib Hoşbaş Giresunspor Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

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