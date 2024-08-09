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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: İhtiyaçlara göre fırsat transferi kovalayacağız

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, ihtiyaçlara göre fırsat transferi kovalayacaklarını söyledi. Yazgan, Hatayspor maçının manevi anlamı olduğunu ve depremzede kardeşlerin desteklerinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, MHK ile ilgili düşüncelerini aktaran Yazgan, VAR uygulamalarının adil bir şekilde yapılmasını ve transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, ihtiyaçlara göre fırsat transferi kovalayacaklarını söyledi.

Eray Yazgan, bu akşam yapılacak Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçı öncesi RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatayspor maçının manevi anlamı olduğunu dile getiren Eray Yazgan, "6 Şubat 2023 tarihinde memleketimiz çok acı bir depremle sarsıldı. Bölgeye giden ikinci, Hatay'a giden ilk tır Galatasaray'dan çıkmış bir tırdı. Bu desteğin hiç bitmeyeceğini söyledik. Bu destek de hiç sona ermedi. Her özel günde oradaki depremzede kardeşlerimizle beraber olduk. İlk maçımız da Hatayspor'la olunca büyük bir heyecana kapıldık. Hatay'dan depremzede kardeşlerimizi de ağırlamamız gerektiğini düşündük. 6-10 yaş arasındaki 26 evladımız, bugün velileriyle İstanbul'a geldi. Bugün, futbolcu abileriyle sahaya çıkacaklar. Nef Vakfı ile yaptığımız konteyner kentimiz de var. Orada görev alan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm bölgenin takdirini kazanmış konteyner kentimiz var. Devletimiz de kalıcı konutlarla ilgili hızlı aksiyon aldı. Bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. O kalıcı konutların çalışmaları devam ediyor. Umarım depremzede kardeşlerimiz kısa sürede o kalıcı konutlara geçer." diye konuştu.

"Normalde geçen senelerde 1 VAR ve 2 AVAR atanırdı"

Bu sezonki MHK ile ilgili düşüncelerini aktaran Yazgan, "Biz her zaman adil bir düzeni arzu ettik. Bu maçtaki atama bizim için değişik bir atamaydı. Sevgili hocamız, yaşadığı bir sorundan sonra uzun süre pek maça atanmadı. Yeni gelen MHK ona güvendi ki onun bu işin altından kalkabileceğini düşündü. Biz de büyük merak ve ciddiyetle nasıl bir performans göstereceğini heyecanla bekliyoruz. Normalde geçen senelerde 1 VAR ve 2 AVAR atanırdı. Artık tek AVAR atanıyor. Demek ki MHK, AVAR'da görev alacak hakemlere güveniyor. VAR kayıtları da açıklanacaktı. Geçen sene kötü bir uygulama olmadı. Benzer şekilde yine açıklanabilir. Çağrılmayan pozisyonlarda da kayıtları yayınlayabilirler. Biz de nasıl adil bir lig olduğunu görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin mevcut kadroyla 2 senedir şampiyon olduğunu belirten Yazgan,"Oyuncularımıza ilgi var. Bizim ve onların lehine olacak opsiyonları açık bırakıyoruz. 13 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. 3 Eylül'e kadar Şampiyonlar Ligi için kadro bildirebiliriz. İhtiyaçlara göre mutlaka fırsat transferi için bir şeyler yapacağız. Erden Timur, 2 sene Florya'da mesai harcadı. O da her zaman 'Futbol aklı aslında ortak akıldır' derdi. Futbol aklının büyük bir kısmı Okan Buruk'ta. Onun dışında da belli bir ortak akılla devam edeceğiz. Zaha da ilgi duyulan oyunculardan. Avrupa'nın önde gelen liglerinden ilgi duyan takımlar da var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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